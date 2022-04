Serie B, il calendario delle ultime tre giornate

La Lega serie B ha comunicato le date e gli orari delle ultime due giornate del campionato. L'ultimo turno si giocherà venerdì 6 maggio tutto in contemporanea alle 20.30 con l'opzione di spostare in altri orari eventuali partite che non abbiano implicazioni di classifica. Ecco gli ultimi tre turni del torneo che poi si concluderà con i play-off per sancire la terza promozione in serie A