Parma, ufficiale la separazione con Iachini

Si separano le strade dell'allenatore ex Fiorentina e il club gialloblù. A comunicarlo è proprio il Parma sul proprio sito ufficiale. Le parole di Iachini dopo l'addio: "Non c'erano i presupposti per continuare, ma voglio ringraziare tutti"

Beppe Iachini non sarà l'allenatore del Parma nella stagione 2022/23. L'ex Fiorentina - succeduto a Maresca - non è riuscito a cambiare marcia e ha chiuso il campionato in dodicesima posizione a otto punti dalla zona playoff, ma soprattutto a venti dalla promozione diretta, obiettivo della società a inizio anno. Il Parma ha comunicato la separazione nel proprio sito ufficiale: "Il Parma Calcio 1913 e l’allenatore Beppe Iachini non proseguiranno l’esperienza professionale insieme. Il Club Crociato vuole ringraziare Beppe e i suoi collaboratori per il grande impegno, la disponibilità dimostrata in ogni istante e il lavoro svolto, sottolineando altresì le grandi doti, umane e professionali, e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera lavorativa".