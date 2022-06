Si è da poco trasferito al Manchester City, posando già con la sua nuova maglia. Erling Haaland è fin qui il grande colpo di calciomercato. E di mercato però ha continuato a postare: lo ha fatto comparendo in un video con la bandiera andalusa Joaquin, in cui quest'ultimo respinge la sua candidatura per il Betis Siviglia. Ora è il turno del Genoa. L'account Twitter della squadra rossoblù ha postato una foto in cui l'attaccante norvegese indossa la maglia dell'ultima stagione del Genoa poco prima di una seduta d'allenamento. Come ha fatto ad averla?

Le ipotesi

1) Haaland potrebbe essere un cultore della storia del calcio e cosa c'è di meglio della maglia della società di calcio più antica d'Italia?



2) Se non un cultore, almeno un collezionista di magliette, utili tra una sessione di cyclette e l'altra, soprattutto durante l'estate. Non fa mai bene restare troppo a lungo con un capo sudato addosso.

3) Molto probabilmente, un omaggio di un suo compagno di nazionale, il difensore Leo Ostigard, che quest'anno ha giocato nel Genoa da gennaio a maggio, in prestito dal Brighton. Nonostante la retrocessione in Serie B, il classe 1999, quasi coetaneo del centravanti, si è messo in evidenza a tal punto da guadagnarsi la prima convocazione per la Norvegia e disputare le ultime partite di Nations League con il neo-gioiello del City. Sarà stato lui il deus ex machina? Possibile. In ogni caso il Genoa non si è lasciato sfuggire l'occasione di lanciare un messaggio subliminale al giocatore: "Se vuoi, in futuro, noi ci siamo". Tanto la maglietta ce l'ha già...