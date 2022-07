A Reggio Calabria è stato presentato il calendario della nuova Serie B 2022/2023 che avete seguito in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Alla prima giornata subito Venezia-Genoa e Parma-Bari; il Palermo esordirà in casa col Perugia, il Cagliari a Como; la Reggina di Inzaghi debutta a Ferrara. Ecco tutte le 38 giornate e le 380 gare stagionali