Botta, risposta e tanti sorrisi. Cesc Fabregas e Gigi Buffon saranno tra i grandi protagonisti del prossimo campionato di Serie B: due campioni del mondo che hanno voglia di dare ancora tanto in campo e che scherzosamente sono entrati già in competizione tra di loro. Il 35enne centrocampista del Como durante la conferenza stampa di presentazione ha lanciato la sfida al portiere del Parma: "A Buffon ho già segnato due gol in carriera, vediamo di fare il terzo…". Con Buffon che non ha tardato a replicare: "Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta Cesc. Benvenuto in Italia, campione! Ti aspetto a braccia aperte. Ps. Vediamo se riesci a segnarmi ancora", il messaggio su Twitter del portiere 44enne.