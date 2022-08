Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Juventus, il punto sul centrocampo

Con l'infortunio di McKennie e in attesa del responso su Pogba, la Juventus deve fare i fronti con una mini emergenza a centrocampo. La strategia sul mercato per il reparto, però, non cambia: non ci saranno entrate senza uscite (e non basta solo l'addio di Arthur). Probabile la permanenza di Rovella e Fagioli.