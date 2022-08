Un focolaio di Covid-19 all’interno del gruppo squadra del Venezia quando manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie B e con la sfida di Coppa Italia alle porte. La società veneta, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito web, ha annunciato ben 13 casi di positività: "In data odierna il Venezia FC comunica che 13 tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19 . Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario", si legge nel comunicato.

Domani c'è la Coppa Italia con l'Ascoli

La notizia dei 13 casi di positività al Covid arriva alla vigilia della sfida valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia in programma domenica al Penzo contro l’Ascoli. La squadra allenata da Ivan Javorcic inoltre si stava preparando per l’esordio nel campionato di Serie B: una "prima" di prestigio contro il Genoa, altra squadra che ha come obiettivo di quello di risalire subito in Serie A, in calendario il 14 agosto alle ore 20.45.