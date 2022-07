Tutto è pronto per il sorteggio del calendario (diretta alle 20.30 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it), attesa preceduta dalle presentazioni delle maglie per la prossima stagione. Dalla più alla meno recente, ecco tutte le divise ufficiali (che conosciamo finora) della Serie B 2022/23

IL TABELLONE DI MERCATO DELLA SERIE B