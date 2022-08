Serie B, tutte le gare della prima giornata

Inizia il campionato di Serie B con rinnovate ambizioni per diverse squadre che puntano alla promozione. Prima volta in 'cadetteria' per il Sudtirol e preziosi ritorni come quello del Palermo e del Bari, grandi piazze del sud. Il Genoa, retrocesso lo scorso anno, cerca l'immediato riscatto così come il Cagliari

Parte con l'anticipo tra Parma e Bari il campionato di Serie B mai come in questa stagione ricco di grandi squadre e grandi piazze. Il Genoa, retrocesso nella scorsa stagione, cerca l'immediato riscatto e dunque la promozione in Serie A. Insieme ai liguri anche il rinnovato Parma proverà a conquistare un posto per il massimo campionato. Un bentornato in Serie B anche a Palermo e Bari che, dopo anni bui, tornano nel calcio di primo piano. La Serie B presenta ai nastri di partenza, per la prima volta nella sua storia, una società piccola ma virtuosa come il Sudtirol. Anche Cagliari e Venezia ripartono con rinnovate ambizioni dopo le delusioni della scorsa stagione. Le possibili outsider potrebbero essere, tra le altre, Pisa, Ascoli e Benevento.