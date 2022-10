Nelle due gare della decima giornata di serie B giocate oggi importante vittoria in rimonta del Pisa in casa contro il Modena. Decisivi i gol di Torregrossa, doppietta, e Masucci dopo il rigore del pareggio di Gliozzi; inutili le reti di Bonfanti e Magnino per il Modena. Finisce invece senza reti il match del Barbera fra Palermo e Cittadella. Domani alle 20.30 in diretta sul canale 252 si chiude la decima giornata con la sfida tra Ascoli e Cagliari

LA CLASSIFICA