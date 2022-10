Un momento importante per la SPAL, ma un momento importante per tutta la comunità di Ferrara: è stata infatta inaugurata Casa SPAL , il nuovo convitto del Settore Giovanile biancazzurro . A pochi minuti dal centro cittadino, la nuova casa del vivaio spallino è in grado di ospitare fino a 70 ragazzi ed è dotata di spazi comuni polifunzionali, quali aule studio, sale comuni, mensa, sala giochi e sala riunioni, oltre ad un ampio giardino ed un campo da calcio, che sarà prossimamente messo a disposizione della scuola calcio biancazzurra.

"Questo luogo è stato fino a pochi anni fa un centro di spiritualità - ha affermato Mons. Massimo Manservigi - e quando abbiamo iniziato a confrontarci con la dirigenza della SPAL su questo nuovo progetto, la volontà comune è sempre stata quella di riuscire a creare un ambiente ideale per la crescita dei ragazzi a tutto tondo, anche e soprattutto al di fuori del terreno di gioco. I lavori sulla struttura compiuti negli ultimi mesi hanno messo al centro i concetti di luce e trasparenza, che rispecchiano pienamente il bellissimo rapporto tra lo staff ed i ragazzi. Ringrazio il presidente Tacopina per la collaborazione, la chiarezza e l'ascolto che ha sempre avuto nei confronti dell'Arcidiocesi durante la realizzazione di questo progetto."

"Se oggi siamo qua - ha dichiarato Andrea Catellani - tanto lo si deve alle persone presenti in questa sala, che hanno lavorato instancabilmente negli ultimi mesi per consentire alla SPAL di porre una pietra miliare del proprio futuro. Credo che oggi non solo la SPAL, ma anche tutta la città di Ferrara abbia un elemento capace di contraddistinguerla a livello nazionale, non solo per quanto riguarda il panorama calcistico.

"La parte sportiva è senza dubbio rilevante, - prosegue il responsabile del vivaio biancazzurro - ma è molto più importante creare un percorso per i ragazzi che consenta loro di sentirsi a casa anche se si trovano a migliaia di chilometri da casa. Riuscire a fare questo non è una semplice soddisfazione personale, ma è quella di un intero gruppo di lavoro che mette in campo ogni giorno il massimo della professionalità e della disponibilità".

"Per noi fare settore giovanile significa immaginare il futuro dei nostri ragazzi e trattarli come figli, - ha terminato Andrea Catellani - perché per noi sono tali, figli da appoggiare e far crescere passo dopo passo. Ci auguriamo che siano sempre di più i giovani calciatori in grado di raggiungere la nostra prima squadra, diventando un patrimonio del club, ma sarà altrettanto bello e gratificante per tutti noi tra dieci o quindici anni ricevere un messaggio da qualcuno dei ragazzi passati qua che ci ringrazia per la formazione e l'esperienza vissuta tra queste mura."