Serie B, il calendario della 12^ giornata

Da sabato 5 a lunedì 7 novembre scende in campo la Serie B per la 12^ giornata, da seguire su Sky e in streaming su NOW. Il Frosinone prova a difendere il primato ospitando il Perugia. Chiude il turno Reggina-Genoa. Il calendario completo con date, orari e programmazione tv

Serie B in campo dal 5 al 7 novembre per la dodicesima giornata di campionato, da seguire su Sky e in streaming su NOW. Si parte nella giornata di sabato con 6 match in diretta alle 14. Alle 16.15 il Frosinone prova a difendere il primato in classifica ospitando il Perugia, mentre il Palermo riceve il Parma. Domenica, sempre alle 16.15, c'è Como-Venezia. Lunedì per il posticipo Reggina-Genoa, spazio all’approfondimento pre e postpartita dallo studio itinerante, live direttamente dallo stadio di Reggio Calabria, con Marina Presello e Nando Orsi in collegamento. Inoltre, la rubrica "B Side" condotta da Daniele Barone, in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali con focus dedicati, di volta in volta, a una squadra diversa.