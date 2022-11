Minacce social a Masiello: non tornare a Bari

L'autogol di Masiello in Bari-Lecce del 2011

Tutto questo dopo giorni di minacce via social nei confronti del difensore, che con la maglia del club pugliese ha giocato dal 2008 al 2011 e che proprio in quello stadio, durante un derby col Lecce, fu protagonista di un clamoroso autogol finito poi al centro dell’inchiesta sul calcioscommesse. 11 anni non sono infatti bastati ai tifosi del Bari per dimenticare quanto successo. E così, dopo gli episodi degli anni scorsi con striscioni e minacce in città al classe ’86, questa volta è stato il turno dei social network. Notizie ufficiali, come detto, non sono ancora arrivate e sono attese soltanto per la conferenza di questo venerdì. Ma il ritorno di Masiello a Bari, già sfumato quando il difensore ha giocato con le maglie di Atalanta e Genoa, verrà probabilmente rinviato di nuovo.