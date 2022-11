Genoa ko a Perugia, Blessin a forte rischio

Dopo la sconfitta di Perugia il Genoa riflette e il destino di Alexander Blessin sembra segnato. La società rossoblu appare decisa a cambiare e per la panchina prende piede l’ipotesi del ritorno di Aurelio Andreazzoli , già alla guida del Genoa all'inizio della stagione 2019/2020. L'ex allenatore dell'Empoli e della Roma, è stato un giocatore delle giovanili rossoblu e ha guidato il Genoa per 8 partite, in Serie A, nel 2019, ottenendo una sola vittoria, due pareggi e cinque sconfitte, prima di essere sostituito, per volere dell'ex presidente Preziosi, da Thiago Motta. L’esonero dell’allenatore tedesco può arrivare dopo il ko subito allo stadio Curi, per via del gol di Olivieri al 74’, in una gara giocata non bene dal Grifone, alla terza sconfitta in campionato.

Genoa, i numeri di Blessin

Nelle ultime partite, il Genoa ha raccolto due sconfitte esterne (contro Reggina e appunto Perugia) e due pareggi in casa (con Brescia e Como). Due punti sui dodici disponibili nelle ultime quattro partite. La squadra di Blessin non vince da oltre un mese (ultimi tre punti conquistati sul campo della Ternana). Attualmente il Genoa è terzo in classifica, a quota 23 punti: Frosinone e Reggina -che attualmente sarebbero le due squadre promosse senza passare dai playoff- sono lontane rispettivamente 8 e 3 punti. Preoccupa l’involuzione della squadra, che in casa -tradizionalmente il fortino dei rossoblu- ha vinto soltanto una partita (contro il Modena). Poco, forse, per puntare a quel ritorno in Serie A che la proprietà americana ha sempre promesso ai tifosi. Per dimenticare la retrocessione della scorsa stagione, con Blessin arrivato in panchina per sostituire Shevchenko. Fin dall’inizio della stagione, lo slogan dei proprietari del club, la holding "777 Partners", è sempre stato chiaro: “Only one year”, cioè un solo anno in Serie B. Impegno che ora potrebbe non essere più chiamato a rispettare Blessin.