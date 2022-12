Non solo i Mondiali nella domenica di calcio: la 15^ giornata della B prosegue con otto partite. In corso il derby emiliano tra Spal e Modena (avanti gli ospiti, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Ben 6 i match alle 15: in campo anche le prime della classe, Frosinone e Reggina, impegnate in trasferta con Sudtirol e Brescia. Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol Serie B su Sky Sport Calcio. Si chiude alle 18 con Benevento-Palermo (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251)