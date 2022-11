Sembrava mancasse soltanto l'annuncio ufficiale per il suo esonero, invece il Genoa ha cambiato idea: Alexander Blessin resterà l'allenatore. Nonostante i due punti conquistati nelle ultime quattro giornate, nonostante la frattura, evidenziata domenica dopo la sconfitta col Perugia, con la squadra. Due giorni di valutazioni attente hanno portato a questa decisione della società, che ha ribadito oggi la fiducia all'allenatore tedesco. Aurelio Andreazzoli e Nenad Bjelica sono i due profili a cui la dirigenza del club aveva pensato per raccogliere l'eredità di Blessin, il cui destino appariva segnato dopo le dichiarazioni del post Perugia ("sembravano dei dilettanti" e "il Genoa ha giocato all'80%, il Perugia al 110%: così non si vincono le partite"). Alla fine, invece, il ds Spors e i suoi collaboratori hanno scelto di proseguire il percorso con l'allenatore tedesco, chiamato ora a dare una svolta alla squadra, soprattutto a Marassi: solo una vittoria in casa per il Genoa in questa stagione. Le prossime due giornate, contro Cittadella e Südtirol, Coda e compagni le giocheranno proprio al Ferraris. Un'altra occasione, forse l'ultima, da non sbagliare.