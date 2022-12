Manolo Portanova non convocato per Ascoli-Genoa

Manolo Portanova non è nella lista dei giocatori a disposizione per Ascoli-Genoa. Lo ha annunciato Gilardino in conferenza stampa, dopo le polemiche per la convocazione per la sfida contro il SudTirol. Il giocatore è stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo dal Tribunale di Siena e la Procura Federale ha aperto un'inchiesta nei suoi confronti

Dopo la tribuna col Sudtirol stavolta il Genoa ha deciso di non convocare Portanova per la trasferta di Ascoli: l’annuncio da parte dell’allenatore ma né lui né la società hanno voluto commentare la decisione. Portanova era stato condannato lo scorso 6 dicembre in primo grado per violenza sessuale di gruppo.

"Ci tengo a precisare una cosa: Manolo Portanova domani non sarà convocato. Ora possiamo parlare esclusivamente della partita". Lo ha annunciato l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, alla vigilia della gara con l'Ascoli. La società non ha spiegato la motivazione.

L’inchiesta della Figc

Questo venerdì la Procura Federale della Figc aveva aperto un’inchiesta nei confronti di Portanova, condannato in primo grado nei giorni scorsi a sei anni di reclusione per stupro di gruppo. La Procura ha chiesto gli atti processuali al Tribunale di Siena, per valutare un’eventuale iniziativa da parte della giustizia sportiva.

La condanna in primo grado

Lo scorso 6 dicembre il tribunale di Siena aveva condannato in primo grado con rito abbreviato Manolo Portanova a 6 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa. I fatti risalgono alla notte fra il 30 e il 31 maggio 2021.

La convocazione contro il Sudtirol che aveva fatto rumore

Appena due giorni dopo la condanna, il neo allenatore del Genoa Gilardino aveva inserito anche Portanova tra i convocati per la partita contro il Sudtirol salvo poi mandarlo in tribuna in accordo con la società che fin qui non aveva voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali sull’argomento.