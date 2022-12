Lo scorso agosto, era stato proprio l’allora allenatore del Genoa Alexander Blessin , a bordo di un gozzo, a issarla sullo scoglio di Boccadasse , rinnovando una tradizione iniziata da alcuni pescatori tifosi genoani che durava almeno dal 1974. Durava, appunto, fino a oggi, visto che la storica bandiera del Genoa è stata rimossa. Proprio come lo stesso Blessin dalla panchina del Genoa. Sono stati gli stessi pescatori, nei giorni scorsi, a togliere la bandiera, dopo un esposto presentato alla Procura della Repubblica da alcuni tifosi della Sampdoria , che contestavano l’occupazione abusiva di suolo pubblico e di aver deturpato lo scoglio con il cemento usato per fissare l’asta della bandiera. E non sono mancate le reazioni, anche da parte di una vera e propria (è il caso di dirlo) bandiera rossoblu in campo come l'ex difensore Claudio Onofri .

Boccadasse, la bandiera della discordia

Per decenni il vessillo rossoblu ha continuato a sventolare, in mezzo alle onde, con la bonaccia o in balia delle mareggiate e delle sciroccate. Sempre lì, per essere poi ogni volta pazientemente sostituito quando il vento e la salsedine rendevano troppo sciupato il tessuto. Finchè, dopo quasi 50 anni, è arrivato un esposto in Procura firmato da due storici tifosi della Sampdoria, che hanno rivendicato su una tv locale l’iniziativa: “Quando vado a prendere un gelato a Boccadasse, mi scocciava vedere quella bandiera”. Così, la bandiera diventata simbolo di un derby tra le tifoserie cittadine è stata tolta. E la disfida ora si è spostata sui social e sui forum, dove abbondano già discussioni e meme. Tra le battute più riuscite, "Attenzione, pare che i sampdoriani vogliano far rimuovere anche lo scoglio perché si chiama Scoglio", come il 'Professor' Franco, compianto ex allenatore rossoblu. Ma intanto su altri scogli in città iniziano a spuntare altre bandiere del Genoa e alcuni tifosi rossoblu hanno già organizzato per i prossimi giorni una spedizione per rimettere la bandiera al suo posto. Insomma, il derby della bandiera non sembra essere finito.