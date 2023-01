Arrivato un mese fa dopo l'esonero di Blessin, l'ex allenatore della Primavera del Grifone era stato chiamato "ad interim" per la guida della Prima Squadra. Ora dopo 10 punti in quattro gare Gila si è guadagnato la conferma. E il club ha comunicato la sua decisione in un modo davvero curioso

Si erano presi qualche momento per annusarsi, quindi hanno capito che si piacevano e alla fine del periodo 'di prova' hanno scelto di stare ancora insieme. Sempre più appassionatamente. I protagonisti della storia sono il Genoa e Alberto Gilardino . Allenatore che da ora non è più “ad interim” , la formula usata quando all’ex attaccante è stata affidata la squadra dopo l’esonero di Alexander Blessin . Precisazione cancellata, letteralmente, dal Genoa, che sui social ha pubblicato un curioso video per annunciare la conferma dell’allenatore di Biella fino al termine della stagione, che la proprietà americana si augura coincida con il ritorno in Serie A, “only one year”, cioè dopo un solo anno di B, come promesso ai tifosi subito dopo la retrocessione.

Genoa, la conferma di Gila è geniale

Ma torniamo al modo in cui il club rossoblu ha deciso di comunicare la decisione di confermare Gila sulla panchina. Un breve video, ma significativo. Musica di violino in sottofondo, e non un motivetto qualsiasi, perché la classe sta nei dettagli: Capriccio numero 24 del genovese Niccolò Paganini. Nemmeno uno strumento qualsiasi, poi, ma appunto il violino, che è quasi una firma per Gilardino, una sorta di zeta di Zorro, che l’attaccante simulava di suonare dopo uno dei suoi tanti gol. Quindi, sullo schermo una pagina Word, in cui si vedono comparire le parole del comunicato che l’addetto stampa rossoblu aveva composto un mese fa dopo l’esonero di Blessin e la scelta di affidare il Grifone all’allora allenatore della Primavera Gilardino. "La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata ad interim a mister Alberto Gilardino” recitava il comunicato. Che ora, dopo le vittorie con Gila in panchina, contro Sudtirol, Frosinone, Bari e il pari di Ascoli, viene modificato, e mondato della formula “ad interim”. Assunto a tempo pieno, dunque. Con contratto a progetto, però: il ritorno in Serie A. Senza più cadere negli errori passati che hanno portato alla retrocessione. Perché anche Paganini non ripeteva.