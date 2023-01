Colpo del Cosenza per l'attacco: il club calabrese riporta in Italia Mauro Zarate, attaccante argentino classe 1987, ex di Lazio, Inter e Fiorentina

Torna in Italia Mauro Zarate, attaccante classe 1987. L’argentino ha giocato le ultime partite con la maglia del Platense (squadra con la quale ha segnato in totale 3 gol in 20 presenze), in Primera Division e ora approda in Serie B. Un vero e proprio colpo per il Cosenza, all'ultimo posto della classifica con 21 punti. Sarà la mossa della svolta?