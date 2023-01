La sessione invernale di calciomercato è iniziata ufficialmente ed è subito tempo di colpi. Strizzolo si trasferisce al Modena, il Venezia piazza il colpo Jajalo dall'Udinese. Nicolussi Caviglia lascia il SudTirol e passa in Serie A alla Salernitana. Colpo in entrata del Genoa, che accoglie lo svincolato Criscito. La SPAL cede Esposito, che passa allo Spezia. Ecco tutti gli acquisti di gennaio in Serie B

