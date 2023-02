Mauro Zarate torna in Italia. L'attaccante argentino è atterrato a Lamezia Terme e si trasferirà a Cosenza per la presentazione alla stampa, in programma alle 15. "L'Italia mi è mancata, qui per aiutare il club a salvarsi", le prime parole

Comincia l'avventura di Mauro Zarate con la maglia del Cosenza. In un ultimo giorno di mercato privo di grandi colpi, il suo arrivo al Cosenza è stata la vera sorpresa. Zarate arriva in rossoblu a parametro zero, dopo l'esperienza in Uruguay con l'Atletico Platense. Ha firmato un contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza. Partito da Buenos Aires, Zarate è atterrato in mattinata a Lamezia Terme per poi trasferirsi a Cosenza dove nel pomeriggio, alle ore 15, verranno presentati tutti i nuovi acquisti del club calabrese con particolare attenzione rivolta all'attaccante argentino.