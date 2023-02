Serie B, il programma della 23^ giornata

La Serie B torna in campo con la 23^ giornata, dopo la sessione di mercato, con alcuni volti nuovi, come Radja Nainggolan, nuovo giocatore della Spal, e Mauro Zarate, nuovo attaccante del Cosenza. Ma anche di Esposito, che torna in Italia per la gioia dei tifosi del Bari. La prima big che scende in campo è il Cagliari di Ranieri contro il Modena di Tesser. Sabato pomeriggio in campo Spal e Bari con la possibile prima del Ninja in serie B. La capolista Frosinone a Como ritrova il tecnico della sua ultima promozione in A, Longo. Domenica in campo le inseguitrici della capolista. Genoa al Tardini, Reggina a Palermo. Due partitissime che potrebbero dire tanto nella volata al secondo posto che vale la promozione diretta.