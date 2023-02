La situazione dell'Ascoli

La classifica non sorride ai marchigiani che sono in 13^ posizione ma con soli 4 punti di vantaggio sul Cosenza ultimo. I risultati brillanti visti nella prima parte di stagione (i bianconeri hanno infatti collezionato vittorie anche contro Cagliari e Bari) sono andati scemando con l'arrivo del nuovo anno: nelle quattro partite giocate in questo 2023 l'Ascoli non ha ancora vinto, ottenendo un solo pareggio (in dieci) contro la Spal rivale diretta per la salvezza.