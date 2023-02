Serie B LIVE: raddoppio Bari con Esposito

Dopo l'anticipo Modena-Cagliari, la 23^ giornata di Serie B entra nel vivo con sei partite alle 14. Riflettori puntati su Ferrara dove la Spal ospita il Bari: Nainggolan in panchina, Esposito dal 1' con Cheddira. Sfida in zona playoff tra Pisa e Sudtirol, mentre Benevento-Venezia e Perugia-Brescia mettono in palio punti importanti in zona playout. Alle 16.15, infine, la capolista Frosinone farà visita al Como. Il turno di campionato LIVE su Sky Sport con tutti gli aggiornamenti

