Esordio agrodolce per Radja Nainggolan con la maglia della Spal. Il centrocampista belga ha fatto il proprio esordio con i ferraresi al 51' e si è reso subito protagonista con un gol e un assist. Nonostante ciò, la squadra di De Rossi non è riuscita a evitare la sconfitta e ora si trova nelle zone calde della classifica. Ecco le immagini dello strano pomeriggio di Radja Nainggolan, tra la gioia per il gol e la delusione per il ko

