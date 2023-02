Caso Zappa, Modena-Cagliari è ancora sub Iudice

La società rossoblù ha presentato il ricorso contro l’omologazione del risultato (2-0 per il Modena) in seguito al presunto doppio giallo al difensore cagliaritano Zappa non diventato rosso dopo il secondo cartellino Condividi

Modena-Cagliari, match valido per quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B, terminato 2-0 in favore degli emiliani, è ancora ancora sub Iudice. Il risultato non è stato omologato dal giudice sportivo perché il Cagliari ha presentato il ricorso in seguito al presunto doppio giallo al difensore rossoblù Gabriele Zappa non tradotto in rosso dopo il secondo cartellino. La Lega ha già comunicato a Cagliari e Modena che il responso del giudice sportivo arriverà il 13 febbraio.

Modena-Cagliari, la ricostruzione La prima ammonizione nei confronti di Zappa è quella in discussione: dalle immagini si vede Perenzoni che sembra mostrare il cartellino giallo per le proteste del giocatore del Cagliari nelle confuse fasi che hanno seguito l'espulsione di Rog al 46'. In realtà, già durante l’intervallo, l'arbitro stesso aveva confermato ai dirigenti del Modena di non aver ammonito nessuno dopo l’espulsione di Rog, posizione confermata anche a fine gara. La "seconda" ammonizione, all'88', invece è sicuramente diretta a Zappa, ed è infatti stata regolarmente recepita dal giudice sportivo come unico giallo comminato al calciatore.

La posizione del Cagliari e cosa può succedere ora La società sarda ha convocato per mercoledì 8 febbraio alle 12.30 una conferenza stampa per spiegare dettagli e motivazione del ricorso, sostenuto anche - sembrerebbe - da alcune testimonianze. Alla partita ha assistito il responsabile degli arbitri Gianluca Rocchi (insieme ai vice Gervasoni e Gava) che a fine gara parlando coi dirigenti del Cagliari ha sì ammesso un errore, ma quello commesso dall'arbitro Perenzoni espellendo Rog, mentre riguardo a Zappa risulta, appunto, soltanto una ammonizione. A questo punto è difficile immaginare che venga accolto il reclamo e certificato l'errore tecnico: innanzitutto perché lo stesso arbitro, se interpellato, non potrà che ribadire di aver ammonito una sola volta Zappa, ma soprattutto perché una delle condizioni per ottenere la non omologazione della gara in questi casi è che l'errore abbia condizionato il risultato: e trattandosi di un (eventuale) errore a vantaggio del Cagliari, che ha perso la partita, evidentemente non è questa la circostanza.