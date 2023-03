Serie B, la 27^ LIVE: annullato il gol alla Spal

Si completa la 27^ giornata di Serie B. La capolista Frosinone fa visita alla Spal per proseguire la sua corsa verso la Serie A. Sfida a distanza tra Genoa e Bari che affrontano rispettivamente Cagliari (in trasferta) e Venezia (in casa). Il Sudtirol potrebbe scavalcare la Reggina in caso di successo a Benevento. In campo anche Cittadella-Brescia, Modena-Ascoli e Perugia-Como. In diretta alle 20.30 sui canali dedicati, con l'opzione Diretta Gol su Sky Sport Calcio e SS258. Gli aggiornamenti qui su skysport.it