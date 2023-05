Serie B

La Corte d'appello della Figc ha ridotto da 7 a 5 i punti di penalizzazione della Reggina a causa delle quote IRPEF non pagate. Ecco come cambia la classifica, con la squadra di Pippo Inzaghi che torna in zona playoff. Lunedi o martedi usciranno le motivazioni e, in base a quelle, la Reggina deciderà se fare ricorso anche al Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni o meno