Continua la Serie B: ci sono playout e playoff

Appuntamento con la Serie BKT 2022/2023, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, giovedì 25, a sabato 27 maggio si torna in campo per l’andata di playout e del turno preliminare di playoff. Si inizia domani con la lotta per la salvezza tra Cosenza e Brescia, in campo alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Venerdì alle 20.30 sarà la volta di Sudtirol-Reggina, primo match valido per l’accesso alle semifinali di playoff (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Sabato, sempre alle 20.30, la seconda partita, con Cagliari e Venezia (Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Inoltre, sabato, sarà possibile seguire la partita in contemporanea con l’anticipo di Serie A Inter-Atalanta grazie a Diretta Gol. Spazio all’approfondimento pre e post-partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo anche su Sky Sport 24 per raccontare gli ultimi verdetti della stagione. Come ogni lunedì, torna la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali con focus dedicati, di volta in volta, a una squadra diversa.

La programmazione di playout e del turno preliminare di playoff di Serie BKT in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

Ore 20.30, Cosenza-Brescia, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, telecronaca Daniele Barone, bordocampo Marco Demicheli

VENERDÌ 26 MAGGIO

Ore 20.30, Sudtirol-Reggina, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, telecronaca Antonio Nucera, bordocampo Marina Presello

SABATO 27 MAGGIO