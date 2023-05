IL PUNTO

Si è conclusa la regular season di Serie B. Ufficiali tutte le posizioni, con Frosinone e Genoa che volano in Serie A, in attesa della terza promossa che arriverà attraverso i play-off, ai quali accedono anche Reggina e Venezia. In Serie C retrocede anche il Perugia dopo Spal e Benevento: ai playout Cosenza-Brescia. Tutti i verdetti della stagione 2022-2023 COSENZA-BRESCIA LIVE