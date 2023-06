A dicembre 2022 l'ex difensore aveva frequentato il corso per ds a Coverciano. Il suo primo incarico è al Pisa in B (11° nello scorso campionato). Ha firmato un biennale

Aveva chiuso col calcio giocato col nerazzurro dell'Inter. Riprende col calcio a livello dirigenziale col nerazzurro del Pisa. Nuova vita per Aleksandar Kolarov, ex anche di Lazio, Man City e Roma. Il difensore serbo, oltre seicento gettoni in carriera e poco meno di duecento in A, ha firmato un biennale con decorrenza dal prossimo 1 luglio 2023 col Pisa, club di Serie B che ha chiuso lo scorso campionato all'undicesimo posto.