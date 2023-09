Sei punti in cinque giornate di campionato: la panchina di Davide Ballardini è tutt'altro che salda con l'allenatore a un passo dall'esonero. Una volta comunicata la decisione, il nome in pole è quello di Stroppa con il quale si lavorerà per trovare l'intesa definitiva

Giornata decisiva per il futuro di Davide Ballardini . In casa Cremonese , i risultati deludenti di questo avvio di stagione, hanno portato il club a interrogarsi sul futuro della guida tecnica. Una sola vittoria in cinque giornate di campionato, per un totale di 6 punti, con Ballardini a un passo dall'esonero .

Stroppa per il post Ballardini



Si attende solo la comunicazione ufficiale, ma di fatto Davide Ballardini non sarà più l'allenatore della Cremonese. La scelta per il suo sostituto è caduta su Stroppa, con il quale si lavorerà per definire gli ultimi dettagli per l'arrivo in panchina una volta comunicata la decisione all'ex Genoa. Per Stroppa, ultima avventura sulla panchina del Monza nella stagione 2021-2022 culminata con la prima storica promozione in A e l'esonero nell'annata successiva.