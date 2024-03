Scontri prima di Venezia-Bari: tre agenti feriti

Scontri tra ultras e polizia all’esterno dello stadio di Sant'Elena prima di Venezia e Bari. "Aggressione gravissima da criminali che hanno usato bombe carta e coltelli. In ospedale sono state refertate ustioni. E un collega si ritrova con un dito squarciato", rende noto la Federazione Sindacale di Polizia sia attraverso le parole del segretario nazionale che di quello del Veneto

Tre agenti sono rimasti feriti negli incidenti avvenuti fuori dallo stadio prima della partita tra Venezia e Bari. "Ancora poliziotti impegnati in uno stadio feriti gravemente. I colleghi hanno dovuto ricevere cure d’urgenza in ospedale. L’intera settimana, poi, è stata segnata da incidenti, risse, daspo, in tutte le categorie possibili, dalla serie A alla Promozione, e sinceramente non se ne può più. Basta spendere i soldi dei contribuenti e la salute dei poliziotti per consentire ai soliti violenti di fare come gli pare sui campi e spalti che dovrebbero accogliere i veri tifosi”, ha spiegato Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, su quanto avvenuto prima del match.



"Le curve devono rimanere chiuse almeno tre turni" "E’ ora di rispondere con i fatti e non con le chiacchiere a situazioni intollerabili in un paese civile, imponendo le premesse perché sia interesse di tutti che non ci siano incidenti, a cominciare dalle società da cui pretendiamo tolleranza zero con gli ultras violenti. Per ogni incontro in cui si verificano incidenti le curve delle squadre interessate devono rimanere chiuse almeno tre turni", ha concluso Mazzetti.