Serie B, fra Bari e Jeremy Menez è risoluzione

Novità importante in casa Bari: Jeremy Menez risolve consensualmente il contratto con il club pugliese. L'attaccante francese si era infortunato al legamento crociato ad agosto 2023, poche settimane dopo il suo ingaggio, facendo rientro soltanto a dicembre. In totale col Bari ha giocato dieci partite, trovando un solo assist vincente. Nella lista della prima squadra del club pugliese dovrebbe essere a questo punto reintegrato Mattia Aramu che era rimasto escluso dal 1 febbraio al termine del mercato di riparazione. Ricordiamo che il Bari in stagione è passato da Mignani a Marino e ora, da alcune settimane, è guidato in panchina da Iachini

