Abbiamo considerato i giocatori nati dal 2004 in poi: solo 22 hanno giocato almeno un minuto, e solo la metà delle squadre stanno facendo giocare i giovanissimi. La Ternana e Raimondo guidano le classifiche dei teenager (9 gol per lui), Pio Esposito dello Spezia è l'altro sopra i mille minuti. Appena quattro 2005 in lista e un unico 2006. I numeri a raggi X squadra per squadra

