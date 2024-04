Momenti di paura sugli spalti del Picco quando all’89’ di Spezia-Ascoli un tifoso è stato colpito da un malore. Lo stesso è stato prontamente soccorso e rianimato dai sanitari ed è stato poi trasportato in barella all’ospedale tra gli applausi del pubblico. Il match, vinto dai padroni di casa per 2-1, è rimasto fermo per circa mezz’ora

Paura allo Stadio Alberto Picco di La Spezia dove all’89’ del match tra Spezia e Ascoli un tifoso è stato colpito da un malore in tribuna. Lo stesso è stato immediatamente soccorso dai sanitari che hanno effettuato le manovre di rianimazione e poi portato il tifoso in barella all’ospedale. La partita è rimasta ferma per circa mezz’ora prima dell’uscita, tra gli applausi, dell'uomo le cui condizioni sono nel frattempo migliorate. I tifosi intanto avevano ritirato gli striscioni e smesso di cantare i cori. Il match è ripartito e si è poi concluso con la vittoria dello Spezia per 2-1 grazie alle reti di Vignali al 12' e Hristov al 52', di Rodriguez al 24' la rete degli ospiti.