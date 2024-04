Oggi, lunedì di Pasquetta, è il B-Day su Sky. La 31^ giornata si è aperta con l'1-1 tra Modena e Bari, ora in campo altre sette gare da seguire con la diretta gol su Sky Sport Uno e in streaming NOW: il Parma capolista ospita il Catanzaro, in campo anche Venezia e Como. Alle 18 tocca poi alla Cremonese contro la FeralpiSalò, alle 20.30 il turno si chiude con Sampdoria-Ternana

