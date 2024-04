Dopo 10 partite si interrompe il rapporto tra il club biancorosso e l’allenatore marchigiano. Al suo posto arriverà Federico Giampaolo, fratello di Marco Giampaolo e attuale allenatore della Primavera del Bari. Per i pugliesi si tratta del quarto allenatore in panchina da inizio stagione

Tutti i cambi di panchina da inizio stagione

Per il Bari non è di certo una stagione facile, visti i numerosi cambi in panchina. Dopo aver iniziato la stagione con Mignani (attualmente al Palermo), al suo posto è subentrato Marino che a seguito di 14 partite alla guida della squadra (nelle quali ha conquistato 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) è stato esonerato lo scorso febbraio per lasciar spazio a Iachini. E ora, per il Bari è in arrivo Federico Giampaolo che avrà l’obiettivo di provare ad allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.