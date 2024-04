Jorge Martin si aggiudica la Sprint Race di Jerez davanti ad Acosta e Quartararo. Quarto Daniel Pedrosa (wild card KTM), quinto Morbidelli. Gara folle con tantissime cadute soprattutto nei giri finali: Alex Marquez, Binder, Bastianini, Vinales e Marc Marquez (quando era in testa, poi tornato in sella e 7° al traguardo). Ritiro anche per Pecco Bagnaia, caduto dopo un contatto con Binder e Bezzecchi. Domenica gara lunga alle 14

