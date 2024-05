Como, volo e hotel a Ibiza offerti da Fabregas

Una promessa a cui Fabregas ha tenuto fede, come si può verificare dalle storie Instagram di Patrick Cutrone: l’attaccante, grande protagonista della stagione del Como con 14 reti in campionato, ha infatti pubblicato una foto della squadra in partenza in aereo verso Ibiza. Con un messaggio significativo: “Grazie, Cesc Fabregas”. Con tanto di emoticon con un aereo in partenza e e una bandiera spagnola. Un weekend a spese dell’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona, oltre che Como: da venerdì a domenica, volo e hotel offerti da Fabregas, per diciotto giocatori della rosa che sono partiti per la Spagna. Bolchini, Fumagalli, Barba, Iovine, Solini, Cassandro, Abildgaard, Gabrielloni, Sala, Odenthal, Ioannou, Bellemo, Cutrone, Ballet, Vigorito, Braunöder, Curto, Piombino. Questo l’elenco dei calciatori che hanno risposto presente alla convocazione di Fabregas. Stavolta non per scendere in campo. We are Como. E we are COMing to Ibiza.