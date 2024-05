Stasera Palermo-Venezia: le date delle semifinali

Prosegue la caccia al terzo posto disponibile per la promozione in Serie A. I playoff di Serie B inaugurano l'andata delle semifinali. Si parte oggi con Palermo-Venezia alle 20.30 (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW ), Si repilca martedì con Catanzaro-Cremonese (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW ) sempre alle 20.30

Appuntamento con la Serie BKT 2023/2024, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout. Tempo di ultimi verdetti per la Serie BKT. Archiviata la fase preliminare si torna in campo per le semifinali d’andata dei Playoff. Oggi, lunedì 20 maggio alle 20.30, in campo Palermo-Venezia (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Martedì 21 maggio, alla stessa ora, la seconda semifinale Catanzaro-Cremonese (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Spazio all’approfondimento pre e post-partita con studi dedicati e collegamenti dal campo. Highlights e approfondimenti continui sempre disponibili all’interno della Casa dello Sport grazie alle rubriche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok).