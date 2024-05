Ritorno playout: oggi Ternana-Bari su Sky

Verdetti in dirittura d'arrivo in Serie B: oggi si deciderà la quarta squadra retrocessa in Serie C: si sfidano Ternana e Bari dopo l'1-1 del San Nicola. Umbri con due risultati su tre a disposizione. Tra venerdì e sabato il ritorno delle semifinali playoff: Venezia-Palermo e Cremonese-Catanzaro. Tutte le partite in diretta su Sky Sport e NOW

Appuntamento con la Serie BKT 2023/2024, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout. Tempo di ultimi verdetti per la Serie BKT. Dopo la conclusione della stagione regolare, continuano playoff e playout, che determineranno l’ultima squadra che il prossimo anno giocherà in Serie A e la quarta che retrocederà in Serie C.

Si parte giovedì sera alle 20.30 con il ritorno della finale playout Ternana-Bari (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Venerdì alla stessa ora, la semifinale di ritorno che sancirà la prima finalista dei playoff: Venezia-Palermo (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Sabato, alle 20.30, la seconda semifinale: Cremonese-Catanzaro (Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Inoltre, spazio all’approfondimento pre e post-partita con studi dedicati e collegamenti dal campo. Highlights e approfondimenti continui sempre disponibili all’interno della Casa dello Sport grazie alla rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok)