Il Pisa batte 3-0 la Samp, vince anche il Sassuolo

Introduzione

Dopo il pari tra Frosinone e Palermo nell'anticipo del venerdì, per la 13^ giornata di Serie B in questo sabato altre 5 partite in programma. Il Pisa capolista batte con un netto 3-0 la Samp e si conferma in testa da solo. Successo anche per il Sassuolo in casa del Sudtirol grazie al gol di Laurentié. Partita pazza al Rigamonti con il Brescia che va sotto di due reti con il Cosenza ma riagguanta il pari nell'ultimo quarto d'ora: al 95' il brasiliano Charlys firma il 3-2 finale. Dopo l'esonero di Bisoli, torna a vincere il Modena che batte la Carrarese. Alle 17.15 la Cremonese impegnata a Mantova. Domani le ultime quattro gare a chiudere il turno: alle 15 Reggiana-Catanzaro, Cittadella-Cesena e Juve Stabia-Spezia, alle 17.15 Salernitana-Bari. Tutti i risultati e i gol

LA CLASSIFICA