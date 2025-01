La Cremonese ringrazia Vazquez, sorride Salerno

Introduzione

Dopo la vittoria del Cesena a Marassi contro la Sampdoria, che ha reso ancora più netta la crisi dei doriani in piena zona retrocessione, sono cinque le partite della 22^giornata di serie B giocate oggi. In zona playoff prezioso successo della Cremonese che solo nel finale ha avuto la meglio su un Cosenza mai domo nonostante l'inferiorità numerica subita dopo un'ora. Decisivo il nono gol stagionale di Vazquez per il 2-1 diventato 3-1 nel recupero grazie a Johnsen. In pieno recupero il successo preziosissimo in coda della Salernitana, anche questo in superiorità numerica sulla Reggiana, con Cerri su rigore dopo che lo stesso centravanti aveva pareggiato il gol di Vido. Successo esterno del Mantova contro il Cittadella con Mancuso autore del secondo gol su rigore. Finisce 1-1 fra Modena e Frosinone e per i ciociari è un impresa perché dal 28' erano in dieci dopo l'espulsione di Antony Oyono. Dalle 17.15 in campo Bari e Brescia. Domani le ultime 4 gare che sono: Catanzaro-Pisa, Palermo-Juve Stabia, Sassuolo-Sudtirol e Carrarese-Spezia

LA CLASSIFICA DI SERIE B