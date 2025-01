Il Sassuolo batte il Sudtirol e allunga sul Pisa

Introduzione

Il Sassuolo non molla e batte 5-3 il Sudtirol al termine di una partita spettacolare che conferma la squadra di Grosso come regina del campionato di serie B. Non va oltre lo 0-0 a Catanzaro il Pisa che si conferma seconda forza del campionato. Seconda vittoria consecutiva in casa del Palermo che supera con un gol di Le Douaron la Juve Stabia e mantiene una posizione nella griglia playoff. In campo adesso per l'ultimo match della 22^giornata Carrarese e Spezia. Nell'anticipo di venerdì il Cesena aveva vinto a Marassi inguaiando la Samp. Le gare di ieri invece avevano registrato le vittorie della Cremonese, 3-1 al Cosenza, della Salernitana, 2-1 in pieno recupero contro la Reggiana con Cerri grande protagonista. Successo esterno del Mantova contro il Cittadella con Mancuso autore del secondo gol su rigore. Finisce 1-1 fra Modena e Frosinone e per i ciociari è un impresa perché dal 28' erano in dieci dopo l'espulsione di Antony Oyono. Divertente 2-2 infine fra Bari e Brescia con i lombardi due volte in rimonta

LA CLASSIFICA DI SERIE B