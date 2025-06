Salernitana, intossicazione dopo gara con Samp

Un rientro complicato per la Salernitana da Genova dopo l'andata del playout salvezza di serie B contro la Sampdoria perso per 2-0. 16 persone fra giocatori e componenti dello staff sono stati portati in vari ospedali vicini all'aeroporto per una sospetta intossicazione alimentare. Per questo motivo la Salernitana starebbe pensando di chiedere un rinvio della gara di ritorno, in programma venerdì sera alle 20.30 all'Arechi

Non c'è pace per la Salernitana e per l'infinita coda del campionato di serie B che ieri sera ha visto giocare a Genova, a oltre un mese dalla fine del campionato, l'andata del playout salvezza contro la Sampdoria. Al rientro nella notte a Salerno ben 16 persone, fra giocatori e membri dello staff, sono stati trasportati al loro arrivo in ambulanza nei pronto soccorso più vicini all'aeroporto di Salerno per quella che probabilmente sembra essere una intossicazione alimentare. La società ha deciso di annullare l'allenamento in programma oggi pomeriggio e ha già avvisato le autorità competenti, allegando alla richiesta di rinvio della gara di ritorno fissata per venerdì 20 allo stadio Arechi, la denuncia inoltrata alla Questura di Genova che ha fatto partire immediatamente le indagini. Intervenuti anche Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per i primi rilevamenti e per capire se ci sarà da avviare un'indagine o meno su quanto accaduto.