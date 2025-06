Non sono molte le squadre di Serie B che hanno definito chi sarà il loro allenatore nella prossima stagione. Il Palermo è in chiusura con Pippo Inzaghi, mentre il Bari è in pressing su Alessandro Nesta. Il Monza ripartirà da Paolo Bianco, è fatta per l'arrivo di Guido Pagliuca sulla panchina dell'Empoli. Ecco qual è la situazione relativa agli allenatori delle squadre di Serie B

