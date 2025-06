Dopo il rinvio per l'intossicazione alimentare, allo stadio Arechi di Salerno domani alle 20.30 si gioca il ritorno del playout di B, per decidere chi tra Salernitana e Samp si salverà e chi invece retrocederà in Serie C. Dopo il 2-0 dell'andata, Evani è costretto a cambiare in porta: al posto dell'infortunato Cragno c''è Ghidotti. Marino pensa a Cerri centravanti, con Tongya e Verde a supporto. Le probabili formazioni di Salernitana-Samp

SALERNITANA-SAMP: LE PAROLE DI EVANI - LE PAROLE DI MARINO