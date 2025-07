Un'amichevole di lusso quella in programma sabato 9 agosto alle 21.00 allo stadio Renzo Barbera tra Palermo e Manchester City. L'Anglo-Palermitan Trophy aprirà, di fatto, quelle che saranno le celebrazioni per i 125 anni del club rosanero. Un legame, quello del Palermo con gli inglesi, rafforzato dalla proprietà di City Football Club che controlla entrambe le squadre

Appuntamento con la storia sabato 9 agosto alle 21.00 al Renzo Barbera . L' Anglo-Palermitan Trophy metterà di fronte Palermo e Manchester City in quella che sarà un'amichevole di prestigio tra due delle squadre del City Football Group . Un omaggio ai 125 anni del club rosanero ed a quello che è il connubio tra la città siciliana ed il calcio inglese che affonda le proprie radici da più di un secolo. "È con grande orgoglio che annunciamo questo storico incontro tra due Club del CFG. Questa è una sfida che entusiasma entrambe le tifoserie. L'Anglo-Palermitan Trophy è un altro esempio delle immense opportunità che l'appartenenza al City Football Group puo' offrire", ha detto il direttore tecnico di City Football Group Riccardo Bigon .

Inzaghi contro Guardiola

Un test che permetterà a Filippo Inzaghi e Pep Guardiola di mettere a punto ulteriormente gli ultimi preparativi in vista dell'inizio delle rispettive stagioni oltre a sfidarsi sul campo per la prima volta da allenatori. Per Inzaghi sarà inoltre l'esordio assoluto al Barbera da allenatore del Palermo nel giorno del suo 52esimo compleanno.